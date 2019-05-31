Владимир Зеленский определился с заместителями и.о. главы СБУ Ивана Баканова.

Речь, по данным источника "Страны" в окружении Зе, идет о Виталии Бунечко, Олеге Козловском и Алексее Петрове.

Полковника Бунечко называют человеком Игоря Коломойского. Его родной брат Вячеслав занимает пост начальника претензионно-искового управления департамента юридического обеспечения "Укрнафты". Именно он представлял интересы компании из орбиты Коломойского в судебных тяжбах с НАБУ.

Сам Виталий Бунечко был фигурантом разного рода коррупционных скандалов. В частности, его обвиняли в 2015 году в попытке влиять на тендеры "Энергоатома", а также в крышевании компании "Укргазодобыча".

Бунечко, по нашим данным прочат в качестве вероятной альтернативы заму главы СБУ Олегу Фролову (он курирует Департамент оперативно-технических мероприятий, который обеспечивает "прослушку").

Олег Козловский - человек Авакова.

С марта 2015 года до 2018, когда АТО преобразовалась в ООС, Козловский был начальником луганского областного СБУ.

С сентября прошлого года - прямо накануне выборного процесса - Козловский становится руководителем Департамента оперативной поддержки Нацполиции (нечто вроде разведки в полиции).

А в январе он уже замглавы полиции. Его туда назначил Арсен Аваков. В заявлении ведомства говорилось, что благодаря департаменту, созданному Козловским, были предупреждены многие фальсификации на выборах-2019.

То есть, по всей вероятности, Козловский занимался борьбой с #Сеткой Порошенко.

Алексей Петров - глава контрразведки СБУ. По информации "Страны", он также участвовал в фабрикации политических дел - в частности, против нашего издания за материалы об отдыхе Порошенко на Мальдивах.

"Петрову в тюрьму пора, а не на повышение. Это тот кадр, который ввёл в широкое употребление провокации по тяжёлым статьям", - пишет о генерале бывший глава пресс-службы СБУ Станислав Речинский.

Кроме того, как сообщают источники "Страны", в СБУ вчера, 30 мая, несмотря на отпуск Василий Грицак вышел на работу и провёл двухчасовую встречу с высокопоставленным работником ЦРУ. Последнего сопровождало четверо охранников с оружием под одеждой. О чем шла беседа неизвестно. На неё не были допущены даже переводчики.