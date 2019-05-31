Сегодня Всемирный день без табака. Об этой дате на своей странице в соцсети напомнила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она перечислила несколько способов избавления от этой вредной привычки.

Глава Минздрава напомнила о разных типах зависимости от никотина. Поведенческая и социальная зависимость возникает, если курение связано с определенными привычками или аспектами жизни. Это может быть курение за кофе, во время перерыва на работе или за рулем авто.

Чтобы избавиться от этого типа зависимости, нужно поработать над своими привычками или заменить их новыми. Например, кофе - чаем, сигарету за рулем - конфетой или музыкой, а на обед ходить с коллегами, которые не курят.

Физическая зависимость возникает из-за того, что никотин способен стимулировать в мозге выработку эндорфина.

"Чтобы бросить курить, если у вас физическая зависимость, нужно "продержаться" без курения хотя бы месяц. Неприятные симптомы являются временными и длятся обычно 3-4 недели, пока организм не привыкнет к жизни без никотина. Если "синдром отмены" проходит очень трудно, можно попробовать медикаментозную помощь: например, препараты никотинзаместительной терапии, которые позволяют облегчить неприятные симптомы. Обратитесь к своему врачу", - советует Ульяна Супрун.

Психологическая зависимость связана с тем, что курильщик связывает курение с определенными эмоциями, мыслями и убеждениями. Часто люди курят находясь в состоянии стресса, угнетения или под воздействием других негативных эмоций. Кроме того, этот вид зависимости может быть связан с распространенными мифами о том, что курение "успокаивает", "помогает контролировать вес", а также это "модно", "не очень вредно".

В случае этого типа зависимости важно сначала осознать, что довольно бессмысленно использовать сигареты, чтобы справиться с чувствами.

Для начала небольшой алгоритм действий с чего начать:

найдите единомышленников, обсуждайте свой план и достижения с родными или друзьями. Получить совет профессионалов можно воспользовавшись бесплатным сервисом для людей, которые хотят бросить курить;

найдите для себя вескую мотивацию. Четко сформулируйте, почему вы отказываетесь от курения. Запишите эту причину на лист и повесьте напоминание на видном месте;

выберите конкретную дату и время, когда бросите курить, и подготовьте план.

Также в сообщении говорится, что табак убивает около половины людей, которые его потребляют. Ежегодно это 7 миллионов смертей, 900 тысяч из этих людей - пассивные курильщики.

В Украине из-за болезней, связанных с последствиями курения, умирают 85 тысяч человек ежегодно. На данный момент 24,2% взрослых украинцев являются ежедневными курильщиками, половина из них хотят избавиться табачной зависимости.

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун рассказала, что от неправильной еды умирают чаще, чем от курения.

Также мы сообщали, что в ООН подсчитали сколько миллионов людей умирают от табака и сколько от пассивного курения.