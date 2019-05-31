Первые летние выходные в Украине, 1 - 2 июня, принесут стране самую разнообразную погоду: на востоке будет жарко, а вот в западных и центральных регионах будет прохладнее и местами дождливо. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Вот как составлять прогноз, когда, например, в Карпатах ночью ожидается +7...+12 градусов, а днем ​​в Луганске, Донецке, Днепре и его окрестностях местами вероятно до +33...+35 градусов", - написала Наталья Диденко.

По прогнозам синоптика, лето в Украине в большинстве областей начнется в условиях +24...+30 градусов. На западе - чуть прохладнее: +20...+25 градусов. А на юге, востоке и в большинстве центральных областей +28...+33 градуса, местами до +33...+35 градусов.

"Дожди. Здесь вообще какая-то какофония. Атмосферные фронты далекого северного циклона и некоторые фронты-мальки обусловят дожди с грозами вдоль полосы Винницкая-Черкасская-Полтавская-Сумская-Харьковская области. Внимательно! Грозы могут сопровождаться шквалом и градом!", - предупредила Наталья Диденко.

В западных регионах также ожидаются осадки, однако 1-2 июня дожди здесь будут прерываться солнечными прояснениями. Такая же ситуация будет в Одесской области - в регионе ожидаются лишь локальные дожди и грозы. Юг, восток и значительная часть центра Украины обойдутся на выходных без осадков.

В Киеве 1 - 2 июня атмосфера все время будет касаться влажной соседней полосы, поэтому в столице сохранится вероятность дождя есть, но без длительных каких ливней. Температура воздуха в Киеве составит практически идеальные для уик-энда +25...+28 градусов.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, на Западе Украины непогода подтопила сотни домов. Синоптики предупредили, что на выходных будет то же самое.

Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды на июнь. Средняя месячная температура в Украине ожидается на уровне от 18° до 22° тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.