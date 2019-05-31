Подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется, для такого саммита должны созреть определенные условия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, после того, как в Украине сменился президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. Он подчеркнул, что есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате, но для этого должны быть определенные условия.

"Вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик - все это требует дальнейшего прояснения", - заявил Песков и добавил, что в Кремле знают о контактах президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел и что "эта тематика обсуждалась, но каких-то конкретных прикидок (по саммиту) пока нет".

Ранее "Страна" писала о том, что на встрече с главами МИД Германии и Франции Зеленский обсудил Минские соглашения.

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