Администрация президента Владимира Зеленского опубликовала стенограмму встречи с главами фракций ВР, которая состоялась 21 мая и была посвящена роспуску парламента.

"Страна" публикует самые яркие цитаты политиков на этом совещании.

Андрей Парубий: "Нечестно и ложно было говорить о Верховной Раде Украины "ВРУ" и как о "шайке глупых лжецов".

Владимир Зеленский: "Вы мне, кстати, уже второй раз о господине Джемилеве говорите одними и теми же словами".

"Кто такой Медведев? Я его не знаю." (речь о пиарщике Порошенко Олеге Медведеве).

"Олег Валерьевич, не все всегда слышат то, что Вы говорите"

"По крайней мере, у вас президент не олигарх".

"У нас сейчас встреча по поводу консультаций. Я кстати с Вами консультацию уже в коридоре провел".

Олег Ляшко: "Я не кричу, у меня голос такой".

"Порошенко в этом кабинете мне рассказывал о том, что давайте ваш закон" Об обследовании наркомании" примем между первым и вторым туром".

"Включите сперва прозрачность, прозрачность - это будет залог преодоления коррупции. А Вы с чего начинаете? А вы забрали телефон."

Юлия Тимошенко: "Я Вам говорю, когда прекращаются полномочия, нельзя выполнять эти полномочия, так как они прекращены".

"Диссонанс здесь в большинстве речей".

Виталий Хомутынник: "Сегодня в" Народном фронте" 81, если я не ошибаюсь, и в "БПП" 135. Даже школьник может скорректировать эти две цифры. И сколько, Олег, если ты подсказываешь?". Ляшко: "Я, к сожалению, уже не школьник".

Ранее мы анализировали, кто кого обманул на совещании у Зеленского по роспуску Рады.

Также "Страна" рассказывала, как Ляшко и Зеленский устроили перепалку на совещании по роспуску Рады.