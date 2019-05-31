Закон о функционировании украинского языка как государственного предусматривает преподавание в высших учебных заведениях исключительно на украинском, однако в Киевской Школе Экономике заявляют, что такая норма им не подойдет. Об этом сообщил почетный президент этого вуза Тимофей Милованов в Facebook.

"Закон о языке требует, чтобы Киевская Школа Экономики преподавала на украинском языке. Нам это не подходит. Мы преподаем исключительно на английском. На большинстве программ. Также закон требует, чтобы мы учили наших студентов украинскому языку. Нам это тоже не подходит. У нас мало ресурсов, мы живем на деньги благотворителей. Частных лиц и украинских бизнесменов, которые дарят свои заработанные деньги для развития образования. Мы должны быть ответственными перед донорами и обществом. И тратить благотворительные взносы на обучение студентов современным навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире", - написал Милованов.

Также он добавил, что вуз будет платить штрафы, отказываться от лицензии или даже переезжать, но не переводить обучение студентов с английского на украинский.

Отметим, что Киевская Школа Экономики была основана в 1996 году Консорциумом экономических исследований и образования (EERC). В 2017 4 магистерские программы Киевской школы экономики (по экономическому анализу, экономики бизнеса и финансов, бизнес-администрирования и публичной политики и управления) были лицензированы Министерством образования и науки Украины.

Скриншот: Facebook/ Тимофей Милованов

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 15 мая был подписан президентом Петром Порошенко. Закон за исключением некоторых норм вступит в силу 16 июля.

Согласно закону, в высших учебных заведениях преподавание будет вестись только на украинском языке. Отдельные университеты при желании могут перевести часть дисциплин на английский или другой официальный язык ЕС.