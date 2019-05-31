Сегодня, 31 мая в школах Украины прозвенел традиционный последний звонок. В управлении экологии и природных ресурсов КГГА несколько дней назад призвали жителей столицы присоединиться к флешмобу #эковипускной, отказавшись от использования воздушных шариков. И действительно, сегодня выпускников с воздушными шарами практически не было. А вот традиционные купания в фонтанах по случаю окончания учебного года никто не отменял.

Фотокорреспонденты "Страны" посмотрели, как школьники купаются и балуются в фонтанах города Киева.

Девушки в фонтанах, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

После торжественной школьной линейки сотни выпускников отправились в центр города. Обычно этот день отмечают на Майдане Незавилимости, Крещатике или зеленых зонах вроде Арки Дружбы Народов, Парка Славы и ботанических садов.

Девушки в основном заходят в фонтаны в одежде, а вот парни - раздеваются.

Вещи складывают возле фонтанов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Также среди 11-классников популярно искупаться в фонтане на площади возле Дворца Спорта и ДК "Украина". Некоторые залезают в чашу с водой в Мариинском парке.

Но сейчас возле этого парка живет президент Владимир Зеленский, поэтому школьников в фонтане там сегодня мы не увидели.

Выпускница 9 класса позирует для своего фотоблога Instagram, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Многие ученицы заходят в фонтаны исключительно ради фотографий, а кто-то - по зову души и настроению.

Школьницы в фонтане на Майдане, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Традиция купаться в фонтанах появилась лет пять назад. Таким образом, молодежь в прямом смысле слова "обмывает" свой выпуск.

Многие выпускники были на последнем звонке в вышиванках, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Парни заходят в фонтан "помочить ноги" и затащить одноклассниц, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Напомним, как писала "Страна", Александра Зеленская, дочь президента Украины в этом году закончила 8-й класс элитной "Новопечерской школы", которая открылась в 2014 году и находится на территории ЖК "Новопечерские Липки" (улица Драгомирова).

Саша Зеленская учится в школе на Печерске, фото: novoshkola.com.ua/instagram.com

В старшей школе (6-11 классы) за два семестра обучения родителям нужно заплатить около $10 850. В эту стоимость входят все необходимые материалы, персональный планшет, который задействован наравне с учебниками, школьная форма от дизайнера Лилии Пустовит, спортивная форма, двухразовое питание, посещение творческих кружков и спортивных секций, а также ежегодный медицинский осмотр.

А Михаил, младший сын экс-президента Петра Порошенко выпускается из британского "Конкорд колледжа" (Concord College).

Миша Порошенко (слева) с одногруппником, фото: instagram.com

Последний экзамен в "Конкорд колледже" в этом году назначен на 25 июня и Миша начнет процедуру поступления в высшее учебное заведение. Скорее всего, он как и остальные дети Порошенко, выберет какой-то вуз Великобритании.