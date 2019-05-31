Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что не позволит Президенту Владимиру Зеленскому и его команде "отменять решения, принятые для защиты государственности". Об этом сообщает издание Буквы.

В ходе заседания Правительства Парубий отметил, что его, как и других представителей парламентских фракций, обманул президент Зеленский, о чем свидетельствует опубликованная стенограмма встречи президента и глав фракций. "В стране продолжается политический кризис, и опубликованная стенограмма тому подтверждение", - заявил Парубий.

Также он вспомнил вчерашнее интервью брата первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, Бориса, отметив, что его заявления противоречат ранее принятым решениям для защиты государственных устоев Украины. "Они говорят о том, что нужно отменить "языковой закон", отменить квоты, отменить декоммунизацию. К сожалению, это становится для них обыденной политикой. Я хочу сказать и от имени Верховной Рады, и от Правительства – украинский народ вам этого не позволит! Земля под вами будет гореть", - заявил Парубий.

Напомним, что Парубий вслед за Ляшко заявил, что стенограмма совещания с Зеленским цензурированная. "Я хочу подтвердить, что действительно, в стенограмме некоторые предложения исковерканы, а некоторые убрали. Но даже с теми изменениями, которые там были внесены, каждый может понять – что никакой договоренности о закрытых списках не было", - заявил Парубий. Он подчеркнул, что речь шла об изменениях в законодательстве относительно открытых списков.

Также мы писали о том, что Ляшко потребовал полное видео встречи Зеленского с нардепами.

Ранее "Страна" разбиралась, кто кого обманул на совещании у Зеленского по роспуску Рады.