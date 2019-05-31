Писательница Джоан Роулинг анонсировала выход еще четырех книг о мире магии Гарри Поттера. Их намерены выпустить на английском языке уже в июне. Об этом говорится на ее сайте.

"Приготовьтесь глубже погрузиться в историю магии и вернуться в прежние времена, чтобы узнать о традиционном фольклоре историй о Гарри Поттере", - говорится в анонсе.

Каждое произведение будет посвящено разным магическим наукам:

"Гарри Поттер: путешествие сквозь чары и защиту от темных искусств".

"Гарри Поттер: путешествие сквозь зельеварение и травологию".

"Гарри Поттер: путешествие сквозь прорицания и астрономию".

"Гарри Поттер: путешествие сквозь заботу о магических существах".

Всю серию "Гарри Поттер: путешествие сквозь..." проиллюстрировал лондонский художник Рохан Дэниел Исон. Она дополнена "рукописными" заметками, зарисовками и будет доступна на английском, французском, итальянском и немецком языках.

Первые две книги появятся в электронном формате на сайте Pottermore уже 27 июня.

Фото: pottermore.com

Как сообщала "Страна", мини-рукопись о Гарри Поттере продают за $150 тысяч. Книга, размером 40 на 60 миллиметров, была создана Роулинг для благотворительной кампании в 2004 году.

Отметим, что Джоан Роулинг извинилась за критику в адрес президента Дональда Трампа, которая была основана на ложной информации из интернета.