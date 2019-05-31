Бывший акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский снова пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов. Об этом заявила пресс-служба НБУ.

"31 мая 2019 Хозяйственный суд города Киева будет рассматривать дело по иску Коломойского Игоря Валерьевича в Национальный банк Украины и АО КБ "ПриватБанк" о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства И.В. Коломойского по этим кредитным договорам. Национальный банк Украины обращает внимание: такой иск и указанные исковые требования - это попытка Игоря Коломойского остановить, а в дальнейшем и исключить рассмотрение инициированных НБУ дел в Швейцарии, что свидетельствует о нежелании Игоря Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства", - заявляют в регуляторе.

В НБУ напомнили, что в декабре 2018 года банк обратился в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы по месту проживания Коломойского с целью взыскать с него задолженности как финансового поручителя перед Нацбанком. Речь идет о договорах поруки, заключенных между Коломойским и НБУ в 2016 году. Будучи совладельцем значительной части "ПриватБанка", Коломойский лично обязался выполнить требования НБУ по возвращению кредитов рефинансирования, полученных "ПриватБанком" в период с 2008 по 2014 годы.

"Как фактически, так и юридически Игорь Коломойский остается должником перед НБУ по указанным кредитам ПриватБанка, задолженность по которым на сегодня составляет 9,2 млрд грн", - сообщают в Нацбанке.

Как отмечает регулятор, Коломойский пытается избежать добросовестного выполнения взятых на себя обязательств и для этого прибегает к юридическим действиям, цель которых - блокировать рассмотрение инициированных НБУ судебных процессов о взыскании задолженности в Швейцарии и Украине.

20 апреля 2019 года схожие исковые требования Коломойского были удовлетворены Печерским районным судом Киева, при том, что имеется противоположная и однозначная судебная практика Верховного Суда в подобных правоотношениях.

"Национальный банк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа естопель (широко применяется в практике Верховного Суда) Хозяйственный суд Киева фактически установит возможность И. Коломойскому избежать ответственности за выполнение взятых обязательств по договорам личного поручительства. Кроме того, это осложнит защиту интересов как НБУ, так и государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению ущерба, нанесенного государству бывшими владельцами "ПриватБанка", - подчеркивается в комментарии.

Ранее собщалось, что 18 апреля сообщалось, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о национализации "ПриватБанка".

Также мы сообщали, что Приватбанк подал на Коломойского в суд США.