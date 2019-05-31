Вчера, 30 мая, молодежная сборная Украины на ЧМ-2019 сыграла вничью со сборной Нигерии (1:1) и вышла в плей-офф турнира с 1 места в группе D.

Главный тренер нашей сборной Украины Александр Петраков после матча рассказал о рискованном плане на игру и о возможных соперниках в 1/8.

"Выход из группы для меня - это нормальный результат. В 2015 году мы уже добивались подобного. Мы идем к цели от матча к матчу. Не загадываю наперед. Двигаемся дальше", - заявил Александр Петраков, как передает пресс-служба УАФ.

- Какие следующие цели у сборной Украины?

- Очень простые - выиграть следующий матч.

- В противостоянии с Нигерией вы провели ротацию состава. Довольны игроками, которые вышли на поле?

- Действительно, вы видели, что я не побоялся заменить семерых игроков. Все нормально. У нас нет второго состава команды. В ней представлены лучшие игроки страны. Они молодцы, каждый может заменить каждого. Эта группа ребят здорово отработала, претензий нет. Ротация должна быть. Без нее невозможно вытянуть такой турнир. Кроме этого, у нас было шесть желтых карточек. Сегодня еще прибавилось, но, в общем, ситуация нормальная, никто 1/8 не пропускает.

Напомним, что свою игру 1/8 финала сборная Украины сыграет в городе Тихи 3 июня. Соперник определится после окончания матчей группового этапа. Пока известно, что это будет команда, занявшая третье место в группах В, Е или F.

Ранее "Страна" сообщала, что стал известен состав молодежной сборной Украины по футболу на ЧМ-2019.