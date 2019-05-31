На открытии межбанка в пятницу курс гривни укрепился до 26,8 грн/$
Курс гривни на открытии торгов на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,8 грн/$1 с 26,935 грн/$1 по итогам торгов в четверг. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
К 11:00 котировки гривни составили 26,79-26,81 грн/$1.
Нацбанк установил официальный курс на 31 мая 26,872573 грн/$1.
Напомним, что в четверг, 30 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился сразу на 20 копеек, до 26,93 грн/$1 с 26,73 грн/$1, который был накануне.
Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк сократил золотовалютные резервы на миллиард долларов из-за выплат по госдолгу .
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