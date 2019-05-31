Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что обнародованная стенограмма состоявшейся 21 мая встречи лидеров фракций с президентом Украины Владимиром Зеленским сокращена, и требует предоставить полную версию видеозаписи. Об этом он заявил журналистам стенах Рады в в интервью, размещенном на его странице в Facebook.

"Я утверждаю, что эта стенограмма обнародована в цензурованном виде", - сказал Ляшко. В подписи к видео также указано, что стенограмма консультаций является "кастрированной". По словам лидера фракции, в стенограмму не попали его слова о том, что в случае, если президент не будет выполнять Конституцию и законы Украины, то его, как Пиночета, будут "догонять всю жизнь".

Ляшко указал, что напомнил президенту историю Пиночета, но, по его словам, в стенограмме нет этого отрывка. "В этой стенограмме, которая вчера обнародована, этого отрывка моего разговора с президентом Зеленским нет… Я требую от Зеленского обнародовать видео встречи… и обнародовать полную стенограмму, без цензуры", - сказал он.

Лидер фракции добавил, что помнит, о чем говорили другие участники встречи, в том числе председатель парламента, но некоторые его высказывания вырезаны. "Для чего президенту Зеленскому цензура? Пускай украинцы делают выводы", - сказал он.

Видео: facebook.com

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%. Для этого он встретился с лидерами фракций Рады.

На следующий день после встречи Зеленского с лидерами фракций депутаты не поддержали его законопроект об изменении избирательного законодательства, предусматривающий пропорциональную систему с закрытыми списками. Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский и лидеры фракций достигли компромисса, но потом депутаты не соблюли его.

Эти слова вызвали возмущение спикера Рады Андрея Парубия, который обвинил Стефанчука во лжи, отрицая компромисс по закрытым партийным спискам. Также Парубий требовал от АП опубликовать стенограмму встречи. Вечером 30 мая Администрация президента эту стенограмму опубликовала "в связи с многочисленными запросами". Полный ее текст читайте здесь.

Также читайте о том, что исходя из стенограммы АП, главы фракций Рады не давали согласия на закрытые списки.