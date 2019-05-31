Судебный спор о схожести названия и упаковок тортов "Казковий ключик" производства "Киевского БКК" и "Золотый ключик" Roshen дошло до этапа обжалования решения суда. Об этом сообщает Liga.net.

Компания "Киевский БКК" подала в Кассационный хозсуд Верховного Суда жалобу на постановление Северного апелляционного суда, которым подтверждена правота решения Антимонопольного комитета о нарушении "Киевским БКК" конкурентного законодательства при производстве тортов "Казковый ключик", упаковка которого похожа на торт "Золотый ключик" производства Roshen.

По мнению АМКУ, это может ввести в заблуждение потребителей.

Левая часть - коробка БКК, правая - Roshen. Коллаж The Village

Напомним, судебные споры за право использования названия "Киевский торт", а также элементов его упаковки в виде листьев каштанов и красной ленты с золотыми надписями ведутся уже более года по иску Roshen. Roshen также забрал у "Киевхлеба", материнской компании БКК, права на торт "Сказочный ключик".

Ранее "Страна" писала о том, что компания Порошенко пошла на мировое соглашение в тяжбе вокруг Киевского торта и Золотого ключика.

Также мы сообщали, что Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения иск ПАО Киевхлеб к кондитерской фабрике Рошен о признании права на упаковку для торта "Казковий ключик".