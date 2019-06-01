В субботу, 1 июня, в испанском Мадриде решается судьба европейской Лиги чемпионов сезона 2018/19. Финал получился британским, в нем встречаются Ливерпуль и Тоттенхэм. Только один клуб завоюет звание сильнейшего на последующий год и получит главный трофей европейского футбола. Посмотреть на зрелище и поддержать команды приехали около 100 тысяч британских болельщиков.

Начало игры в 22:00. Онлайн-трансляция будет доступна на канале Футбол 1.

"Страна" ведет подробный текстовый онлайн.

60 Распасовка игроков Тоттенхэма в центре поля.

59 Первая замена в матче. У Ливерпуля Фирмино уходит с поля, а Дивок Ориги - в игре. Нападающий вместо нападающего.

58 Навес, Алиссон выбивает мяч не сильно и Кейн пробивал. Еще один угловой.

57 Продолжают атаковать "первым номером" футболисты Тоттенхэма. Угловой у ворот Ливерпуля.

54 Ответ "красных"! Мохаммед Салах прорвался по центру защиты и пробил из-под защитника. Заблокирован удар, но подбор снова выиграл Салах!

52 Атакуют "белые"! С еще одной их атакой справляются подопечные наставника Ливерпуля Юргена Клоппа, но инициатива точно в ногах Тоттенхэма в начале второй половины встречи.

50 Офсайд у нападающего "белых" Сона у ворот Ливерпуля.

48 Навес на Алли в штрафную Ливерпуля. Он скидывал головой напарнику, но перехватили защитники "красных"!

23:03 (45) Второй тайм начался! С Богом! Поехали!

23:02 Каждый смотрит, как может и где может. В Амстердаме, в решающем полуфинале футболисты Тоттенхэма тоже вначале проигрывали. А затем собрались - и вышли в финал.

Фото: twitter.com/Pfanni1979

23:01 Команды возвращаются на поле!

Фото: twitter.com/oSimplyStuart

45+2 Свисток на перерыв. Отдыхаем!

+2 минуты к первому тайму добавил главный арбитр игры Дамир Скомина из Словении

45 А в следующей атаке "белых" дальний удар улетел выше ворот Ливерпуля.

43 Контратака футболистов Тоттенхэма. Деле Алли с двумя напарниками выбегал на четверых защитников Ливерпуля. Он хотел отдать на ход партнеру, но мяч улетел за пределы поля. Свободный удар.

41 Удар Мохаммеда Салаха из-за пределов штрафной. И еще один угловой у ворот "белых".

40 Игра продолжается у ворот и штрафной Тоттенхэма. Затяжная атака "красных" и угловой.

37 Опаснейший удар по воротам "белых"! Робертсон прошел по центру и мощно пробил! Вратарь, пальцы и угловой.

35 Мяч у "красных".

32 Снова опасность у ворот "Ливерпуля". Но пока отбиваются. И вот - мяч уже на половине поля соперников. И дальний прессинг включили "красные" и перехватили мяч!

"Второй гол через несколько минут. Я вижу, это приближается". Интернет-мнение.

Фото: twitter.com/o_clue

31 Борьба в центре поля. Обе команды сейчас равны на поле.

27 У нападающего Сона офсайд у ворот Ливерпуля. Подопечные Юргена Клоппа перехватили мяч. Для него это третий финал Лиги Чемпионов. И первый, который все еще может стать победным.

Наставник "белых" Маурисио Почеттино перед матчем сказал, что выигрыш Лиги Чемпионов - это его мечта сегодня. Если выиграет - то он уедет домой, в Аргентину.

22 Третий угловой у ворот Тоттенхэма. Мгновениями ранее Салаху не хватило пары десятков сантиметров, чтобы забить второй гол в еще одной атаке.

21 А в ответной атаке Мохаммед Салах, в штрафной у самой вратарской, обыграл за счет маневра корпусом защитника "белых" и пробил по воротам Льориса. Выше!

18 После разрезающей передачи Эриксона - южнокорейский нападающий Сон выбегал к воротам Ливерпуля. Перед ним был только один защитник, но который смог. Молодец, Саша Арнольд! Играем дальше!

17 "Красные" снова с мячом.

16 Арнольд пробил в район правой девятки ворот Тоттенхэма. Но чуть мимо.

После этого на поле выбежала болельщица. Голая она или нет пока неясно и непонятно.

13 Мяч у "белых", широкая атака на ворота Ливерпуля.

Сегодня в финале Лиги Чемпионов играют две команды, которые ни разу не выигрывали чемпионат своей страны в ХХI веке.

11 Навес и Льорис - не сильно и не далеко выбивает мяч кулаком. Но на подборе никого из соперников не было и мяч выбит из штрафной. Опасно.

11 Угловой у ворот "белых". Обороняются игроки Тоттенхэма.

9 Сиссоко пробил по воротам "красных", но мимо. И получают "на орехи" защитники Ливерпуля.

7 И футболисты Ливерпуля с мячом. Они атаковали, но затем потеряли мяч.

6 Навес в штрафную "красных" - и мяч выбили в поле после верховой борьбы.

4 "Белые" с мячом. Первый угловой у ворот Ливерпуля.

3 ГОООООООООООООООЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мохаммед Салах четко попадает в ворота Тоттенхэма.

Но все мы знаем, как тоттенхэпчане умеют отыгрываться и побеждать, не смотря ни на что.

1 Пенальти! Сане в штрафной Тоттенхэма попал в грудь и руку Сиссоко. И судья указал на точку! Вот так начало! Систему "ВАР" посмотрели. Решение неизменно!

22:02 (1) Игра началась! С Богом! Поехали!

22:01 Минута молчания в память легендарного игрока "Севильи", "Арсенала" и "Реала" Хосе Антонио Рейеса. Его машина вылетела с трассы и загорелась, что привело к смерти игрока и двух его братьев.

22:00 "Красные" против "белых"! Скоро узнаем, кто сегодня будет сильнее.

21:54 Команды выходят на поле мадридского стадиона. И, конечно, эту песню знают значительно больше людей, чем хиты Imagine Dragons.

21:53 Отгремели "Драконы" и Кубок Лиги Чемпионов - уже на поле!

21:50 Radioactive! Хорошо, чтобы размяться ливерпульцам и тоттенхэмпцам.

21:44 Вторая пошла!

Видео: youtube.com/ImagineDragons

21:46 Церемония открытия начался. Imagine Dragons начали финал Лиги Чемпионов! Начали с Believer!

Видео: youtube.com/ImagineDragons

21:45 И болельщики "Ливерпуля"!

twitter.com/andreaskleiner

21:39 Из-за птиц 200 болельщиков "Тоттенхэма" могли не успеть на финал. Но самолет успели заменить, а любители футбола - перелететь из Англии в Испанию. Еще до свистка им уже везет!

21:32 Сегодняшний трофей. Уже совсем скоро начнется игра за этот приз.

Фото: uefa.com

21:29 Стали известны стартовые составы команд:

Тоттенхэм - Льорис – защитники - Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген - полузащитники Алли, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин - нападающий Кейн.

В резерве у Маурисио Почеттино: Гассанига, Ворм, Санчес, Фойт, Дэвис, Орье, Дайер, Уолкер-Питерс, Ваньяма, Лукас Моура, Ламела, Льоренте.

Ливерпуль - Алиссон – защитники - Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк - полузащитники - Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум - нападающие Мане, Салах, Фирмино.

На замене у Юргена Клоппа: Гассанига, Ворм, Санчес, Фойт, Дэвис, Орье, Дайер, Уолкер-Питерс, Ваньяма, Лукас Моура, Ламела, Льоренте.

Фото: uefa.com

21:20 Игра пройдет тут. До начала уже менее получаса.

21:16 Бодрая мелодия у "Тоттенхэма".

Видео: youtube.com/HIMNO FÚTBOL PERU

21:13 А вот и песня-гимн "Ливерпуля".

Видео: youtube.com/zve3da

21:07 Дэвид Бэкхем, с оглядкой на положение в чемпионате Англии (АПЛ), назвал фаворитом "Ливерпуль". Но легенда футбола отметил, что это мерсисайдцам ничего не гарантирует.

20:55 Кубок ждет своих чемпионов.

Фото: УЕФА

20:52 Фото с тренировки Тоттэнхема перед игрой.

Фото: УЕФА

20:50 Так выглядела тренировка Ливерпуля перед финалом.

Фото: УЕФА

Ливерпуль vs Тоттэнхем

Ливерпуль. Эта команда одна из самых титулованных в английском и европейском футболе. На ее счету 18 выигранных чемпионатов Англии, пять Кубков Лиги чемпионов, три Кубка УЕФА, три Суперкубок УЕФА и один Кубок кубков. В начале 2010-х клуб столкнулся с кризисом и не всегда проходил в еврокубки, но ситуация улучшилась с приходом тренера Юргена Клоппа. Ливерпуль вновь вернулся в обойму сильнейших игроков Европы.

В этом сезон ЛЧ в группу Ливерпуля попали ПСЖ, Наполи и Црвена Звезда. В плей-офф первым соперником "красных" была Бавария, в четвертьфинале Порту, а в полуфинале Ливерпуль смог обойти Барселону. В первом матче англичане уступили Барсе со счетом 0:3, но в ответном поединке Ливерпуль показал настоящий ударный футбол, разгромив испанских грандов - 4:0.

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп перед решающей битвой отметил, что перед игрой преимущества нет ни у одной из сторон.

Тоттэнхем. Клуб обычно демонстрирует качественный футбол (за последнее десятилетие не опускался ниже топ-6 в АПЛ), но похвастаться таким количеством наград, как Ливерпуль не может. В его копилке два кубка чемпионата Англии (оба более 70 лет назад), два Кубка УЕФА и один Кубок Кубков.

В этом сезоне "бело-лиловые" оказались в группе с непростыми соперниками: Барселона, ПСВ и Интер. Однако, они смогли занять второе место в группе и выйти в плей-офф. На пути к финалу англичане довольно уверенно одолели Боруссию и не без труда выиграли у Манчестер Сити. В полуфинале Тоттэнхем обошел Аякс, который многие уже называли финалистом.

Перед финалом наставник Маурисио Почеттино заявил, что команда готова насладиться игрой и войти в историю футбола.

Пятерка лучших бомбардиров Тоттенхэма и Ливерпуля в этом сезоне: Тоттэнхем - Гарри Кейн, Лукас Моура; Ливерпуль - Мохамед Салах, Роберто Фирмино.

Главные интриги финала ЛЧ

В сегодняшней битве сойдутся два самых харизматичных тренера в английском футболе - аргентинец Маурисио Почеттино (Тоттэнхем) и немец Юрген Клопп (Ливерпуль). Для Тоттэнхема это может быть первый трофей за 11 лет, для Ливерпуля - за 7 лет.

Фото: Маурисио Почеттино (слева) и Юрген Клопп (справа)

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп может, наконец, выиграть ЛЧ. До сегодняшней игры он уже был в нескольких финалах, но победа ускользала.

Но и Тоттэнхем не захочет уступать. До 2019 года наивысшим достижением клуба в Лиге чемпионы был четвертьфинал в 2011-м, после которого они вылетели, уступив Реалу. А в этом году подопечные буквально выгрызли путь в финал, который стал первым в истории клуба.

Кстати, то, что Тоттэнхем показывает в целом достойный футбол и часто находится буквально на пороге решающих побед, но до них все время немного не хватает, стало притчей во языцех и даже нашло отражение в кино.

То есть еще одна большая интрига - сможет ли Тоттэнхем прервать цепочку почти побед и забрать главный трофей европейского футбола.