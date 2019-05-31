Министр внутренних дел Арсен Аваков не будет принимать участия во внеочередных парламентских выборах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в пятницу.

"Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - написал он.

Аваков заверил, что он как министр честно выполнит свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной и Государственной миграционной служб – по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах.

Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля.

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