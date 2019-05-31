В результате интенсивных осадков в Западном регионе Украины в Ивано-Франковской и Львовской областях подтоплены десятки жилых домов. Спасатели предупреждают о возможности дальнейшего подтопления. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в пятницу, 31 мая.

В Ивано-Франковской области подтоплены 168 дворов, 53 жилых дома и 81 приусадебный участок в 17 населенных пунктах, во Львовской - 2 жилых дома, 10 дворов и 50 приусадебных участков.

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 180 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 90 человек (из них 14 детей) и 10 автомобилей, из подтопленных участков дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано более 48 тыс. 919 м куб. воды.

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды 31 мая в большинстве регионов Украины. В связи с обильными осадками также ожидается подъем уровня воды в реках.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье из-за бушующей непогоды попросили отстрочить призыв в армию. С такой инициативой в Минобороны обратились руководители Закарпатской ОГА.

Напомним подробный прогноз погоды в регионах Украины на 31 мая.