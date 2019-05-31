В Шевченковском районном суде города Киева продлили меру пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, которая от полученных травм скончалась в больнице. Об этом сообщает РБК-Украина.

Председательствующая судья Татьяна Притула приняла решение продлить меру пресечения Мангеру до 1 июля. Однако, позволила ему передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

Прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру до 1 июля. Адвокат Андрей Мурашкин просил суд частично удовлетворить ходатайство и разрешить Мангеру покидать территорию Херсона без согласия следствия. Таким образом, судья частично удовлетворила ходатайство прокурора.

Напомним, в апреле следствие изменило подозрение Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения. Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет. До этого его обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас подозреваемый обязан носить электронный браслет, но выезжать за пределы Херсона он может только с ведома следователя.

Также мы сообщали, что суд не продлил отстранение Мангера от должности главы Херсонского облсовета.