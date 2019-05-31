По паспорту участка шахты "Лесная" во Львовской области, где произошла катастрофа, горняки не должны были находиться в месте аварии без необходимых предупредительных мер и присутствия старшего специалиста инженерно-технического надзора.

Об этом на основе предварительных данных сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун во время Часа вопросов к правительству 31 мая. Его цитирует 112 Украина.

"На сегодня есть только предварительные выводы относительно причин данной аварии. Экспертная комиссия окончательный вывод еще не предоставила. Только после того, как будет окончательный вывод, мы сможем сказать точно, что стало причиной аварии и все обстоятельства. По предварительным данным, произошло обрушение кровли и по паспорту данного участка работники в том месте, где обвалилась кровля, не должны были находиться без необходимых предупредительных мероприятий и присутствия старшего инженерно-технического надзорного", - сказал Корзун.

Полицию известили об обвале на шахте "Лесная" 29 мая около 04:00. Тела двух шахтеров подняли наверх без признаков жизни. По данным правоохранителей, погибли двое жителей Сокольского района - 48 и 22 лет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3-х лет.

Как сообщала "Страна", во Львовской области объявили траур по погибшим шахтерам.

Отметим, что под Запорожьем в шахте нашли труп мужчины.