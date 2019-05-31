Украина в очередной раз пропустила заседание Совета глав правительств СНГ. Об этом заявил председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на пресс-конференции по итогам встречи в Ашхабаде, пишет ТАСС.

"С удовлетворением хочу сказать, что на заседании Совета глав правительств присутствовали представители 10 государств стран Содружества на достаточно высоком уровне", - сказал он. "К сожалению, в очередной раз отсутствовала Украина, несмотря на приглашение и со стороны исполнительного комитета СНГ, и со стороны руководства Туркменистана", - отметил Лебедев.

По его словам следующая встреча в таком формате пройдет 25 октября, но уже в Москве.

Напомним, что в Кабмине вывели Украину еще из нескольких соглашений СНГ, но не уточнили, каких именно.

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