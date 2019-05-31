Неизвестные "заминировали" сразу ЧАЭС и аэропорт "Борисполь"
В Киевской области, вчера, 30 мая, к силовикам поступили анонимные сообщения о минировании стратегических объектов - Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) и аэропорта. Об этом передает УНН со ссылкой на собственные источники.
Оба сообщения поступили в первой половине дня. Неизвестные сообщили сначала о минировании Чернобыльской атомной электростанции, а позже - международного аэропорта "Борисполь".
Оба объекта были обследованы специалистами. Взрывчатка или подозрительные предметы обнаружены не были.
Начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).
Ст. 259 УК Украины:
1. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, -
наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.
2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, -
наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Как сообщала "Страна", в Одессе сообщили о минировании аэропорта, 6 больниц, 15 жилых домов, вокзала и маршрутного транспорта.
Напомним, что за ложное заминирование школы понесут ответственность родители юного "минера".