В Киевской области, вчера, 30 мая, к силовикам поступили анонимные сообщения о минировании стратегических объектов - Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) и аэропорта. Об этом передает УНН со ссылкой на собственные источники.

Оба сообщения поступили в первой половине дня. Неизвестные сообщили сначала о минировании Чернобыльской атомной электростанции, а позже - международного аэропорта "Борисполь".

Оба объекта были обследованы специалистами. Взрывчатка или подозрительные предметы обнаружены не были.

Начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).

Ст. 259 УК Украины:

1. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Как сообщала "Страна", в Одессе сообщили о минировании аэропорта, 6 больниц, 15 жилых домов, вокзала и маршрутного транспорта.

Напомним, что за ложное заминирование школы понесут ответственность родители юного "минера".