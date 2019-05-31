Главой предвыборного штаба партии "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко стал журналист Дмитрий Гордон. Об этом Смешко сообщил на своей странице в Facebook.

"Предвыборная кампания набирает обороты, и политическая партия "Сила и честь" уверенно продолжает процесс партийного строительства и объединения в своих рядах профессионалов. Мы уверены, что даже в условиях нехватки времени, ресурсов и доступа к популярным СМИ, имея такую большую поддержку соотечественников, именно партия "Сила и честь" станет той движущей силой, вокруг которой будет сформировано качественное и действенное парламентское большинство", - отметил Смешко.

По его словам, миссия "Силы и чести" - привести в Верховную Раду и правительство настоящих профессионалов.

"Сообщаю также, что сегодня главой нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель Дмитрий Гордон. При этом он еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду Украины. Сразу после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста", - добавил Смешко.

Фото: facebook.com

Игорь Смешко баллотировался на должность президента Украины и в первом туре выборов набрал более 6% голосов, после чего заявил о намерении баллотироваться в Раду.

Напомним, что по данным источников, список партии Смешко формируют Антон Геращенко и Аваков.

Также мы писали о том, что после того, как в Зе-команде опровергли назначение Смешко главой СБУ, он отрекся от команды Зеленского.