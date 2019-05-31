Некая частная фирма длительное время вела наблюдение, сбор и запись информации в Одесском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По данным правоохранителей, сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживания техники, на самом деле могли записывать всю "внутреннюю служебную жизнь" стратегического объекта инфраструктуры.

"Фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них - возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционированию кассы, бухгалтерии, помещений для личного ухода, кабинетов сотрудников международного аэропорта.

Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

В прокуратуре напомнили, что украинское законодательство запрещает негласный сбор информации. Сейчас правоохранители проверяют данные об утечке и торговле частными данными с Одесского аэропорта.

Были проведены обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 359 УК Украины.

Фото: od.gp.gov.ua

Видео: facebook.com/Прокуратура Одеської Області

Как сообщала "Страна", в апреле в международном аэропорту Одессы проводилась эвакуация. Силовики искали взрывчатку.

Напомним, что лоукостер Ryanair будет летать из Одессы в Польшу и Германию.