В Кабмине уменьшили объем субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату услуг ЖКХ на 13,6 миллиарда гривен. Одновременно расходы на выплату субсидий в денежной форме увеличены на 5,5 миллиарда гривен.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №357-р от 22 мая 2019 года, передают Украинские новости.

Всего общее финансирование выплаты субсидий населению уменьшено на 8,014 миллиарда гривен, объем начисления которых за 2019 год вырос на 40%.

В документе отмечается, что правительство поручило перераспределить средства за счет уменьшения объема расходов потребления по программе предоставления субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату услуг ЖКХ на сумму 13,558 миллиарда гривень.

В то же время на 5,544 миллиарда гривен было увеличено финансирование программы "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме".

Как сообщала "Страна", 25% киевлян, получивших субсидии наличными, потратили деньги не на коммуналку.

Напомним, что представитель команды новоизбранного президента Владимира Зеленского, эксперт по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев предложил ввести в Украине всеобщее декларирование доходов.