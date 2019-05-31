В Кабмине урезали субсидии на оплату коммуналки на 13 миллиардов гривен
В Кабмине уменьшили объем субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату услуг ЖКХ на 13,6 миллиарда гривен. Одновременно расходы на выплату субсидий в денежной форме увеличены на 5,5 миллиарда гривен.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина №357-р от 22 мая 2019 года, передают Украинские новости.
Всего общее финансирование выплаты субсидий населению уменьшено на 8,014 миллиарда гривен, объем начисления которых за 2019 год вырос на 40%.
В документе отмечается, что правительство поручило перераспределить средства за счет уменьшения объема расходов потребления по программе предоставления субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату услуг ЖКХ на сумму 13,558 миллиарда гривень.
В то же время на 5,544 миллиарда гривен было увеличено финансирование программы "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме".
Как сообщала "Страна", 25% киевлян, получивших субсидии наличными, потратили деньги не на коммуналку.
Напомним, что представитель команды новоизбранного президента Владимира Зеленского, эксперт по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев предложил ввести в Украине всеобщее декларирование доходов.