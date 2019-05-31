Советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал экс-президента Петра Порошенко "крестным отцом" людей Байдена в Украине.

Об этом он заявил в интервью The Daily Beast.

Адвокат президента США напомнил, что Байден "вымогал" у Порошенко снять бывшего генпрокурора Виктора Шокина в обмен на гарантии по кредиту МВФ.

"Порошенко, по словам Джулиани, был даже крестным отцом ребят Байдена", - пишет издание.

Советник Трампа считает, что кредит МВФ в данном случае стал взяткой, которую президент Украины принял.

"И, кстати, когда он (Порошенко - Прим.Ред.) взял деньги для Украины, мы называем это, по всем законам, подкупом!", - заявил Джулиани.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что "Зеленскому не нужно окружать себя людьми, связанными с криминальными персонажами", так Джулиани отреагировал на назначение Андрея Богдана.