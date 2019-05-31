В политической партии президента Зеленского "Слуга народа" не намерены ни с кем объединяться, в том числе с создаваемой Коломойским "Партией мэров", для похода на перевыборы парламента Украины.

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на пресс-службу партии.

"Не будем объединяться", - сказал представитель пресс-службы. В партии подчеркнули, что политсила идет на выборы самостоятельно.

Как сообщала "Страна", Андрей Сенченко заявил о выходе из "Батькивщины".

"Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии "Батькивщина". Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена", - говорится на фб-странице политика.

Напомним, что в "Слуге народа" решили искать кандидатов на выборы в Раду онлайн. Желающие уже выслали им 1 278 резюме и 1 562 законопроекта.