Представители студии "Lionsgate" опубликовали первый тизер-трейлер нового фильма о приключениях неувядающего Сильвестра Сталлоне в роли Рэмбо - "Рэмбо: Последняя кровь".

Пятая и заключительная часть франшизы о ветеране Вьетнама выйдет на экраны 19 сентября 2019 года.

В новом фильме Рэмбо будет спасать похищенную дочь одного их своих близких друзей и противостоять главе одного из самых крупных мексиканских наркокартелей.

Главного злодея в фильме "Рэмбо-5" сыграет Серхио Перис-Менчета. Режиссер фильма - Эдриан Грюнберг.

Предыдущий фильм франшизы о Рэмбо вышел 10 лет назад. А премьера первой части под названием "Рэмбо: Первая кровь" состоялась в 1982 году.

Видео: youtube.com/Lionsgate Movies

Как сообщала "Страна", в 2016 году ожидалось, что кинофраншизу "Рэмбо" перезапустят без Сильвестра Сталлоне в главной роли. Ее хотели сделать наподобие Джеймса Бонда.

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