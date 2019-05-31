Вчера Администрация президента опубликовала стенограмму скандальной встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады. Она состоялась 21 мая и была посвящена роспуску парламента.

"Страна" освещала эту встречу. После нее создавалось впечатление, что стороны договорились поменять выборный закон и отменить мажоритарную систему выборов. Однако на следующий день Рада феерически провалила это договоренности, даже не включив президентский законопроект в повестку дня.

Причина, которую называли ряд фракций, депутаты были согласны голосовать лишь за открытые списки. А в президентском законопроекте они оставались закрытыми.

У Зеленского же заявили, что нардепы обманули президента: на консультациях в АП ему обещали одно, а сделали другое. И это было похоже на правду: зачем бы тогда Зе стал позориться и сзывать внеочередное заседание Рады, а также подавать свой законопроект, не имей он гарантий от лидеров фракций?

Опубликованная стенограмма однако показала, что не все депутаты давали согласие на закрытые списки. Хотя тот же Ляшко давал понять, что не против этой схемы (но по итогу за нее так и не проголосовал). За нее выступала также Тимошенко и "Самопомощь". Против - "Воля народа".

А вот БПП, Народный фронт и "Оппоблок" по этой теме "технично" отмолчались. Чтобы на следующий день похоронить инициативу Зеленского.

Мы уже публиковали полный текст встречи. Теперь "Страна" анализирует главные моменты стенограммы.

Перепалка с Ляшко за телефон

Но перед тем, как что-то обсуждать серьезно, Зеленский и лидеры Рады несколько минут пререкались с Олегом Ляшко, который сначала кричал из-за двери, а потом проник в зал совещаний и продолжил ругаться там.

"Страна" уже рассказывала о шоу, которое главный радикал устроил перед консультациями с Зеленским. Он снимал происходящее на телефон, и поэтому охрана пустила Ляшко в совещательную комнату лишь после того, как он сдал мобильный.

Однако судя по стенограмме, даже зайдя внутрь Ляшко всех перебивал и требовал вернуть себе гаджет. В целом на старте встречи слово "телефон" прозвучало 35 раз.

Своим вторжением глава Радикальной партии перебил спикера Андрея Парубия, который начал излагать мысль, почему решение Зеленского - неконституционное. В итоге именно Парубий положил конец тирадам Ляшко. Он заявил, что хозяин встречи - Зеленский, и если он решает, что телефон радикалу не вернут, то так тому и быть.

После этого Ляшко немного успокоился, при этом вставляя свои реплики почти в каждую паузу. Чуть позже он поинтересовался, кто и на каких основаниях находится рядом с Зеленским. Этим человеком оказался Андрей Богдан, позже ставший главой АП.

Приводим забавный отрывок о телефоне Ляшко полностью.

Ляшко О.В .:

- Добрый день, я могу где-то занять кресло?

Зеленский В.А .:

- Обязательно.

Ляшко О.В .:

- Спасибо. Или на лидера фракции не рассчитывали?

Зеленский В.А .:

- Рассчитывали, пожалуйста, садитесь.

Ляшко О.В .:

- Пожалуйста, куда?

Зеленский В.А .:

- Сейчас найдем.

Ляшко О.В .:

- Могу ли я спросить, почему Вы запретили, чтобы была прямая трансляция в эфире? Ваша охрана меня не пропустила.

Зеленский В.А .:

- У нас идет сейчас трансляция.

Ляшко О.В .:

- Прямая трансляция?

Зеленский В.А .:

- Нет, не прямая.

Ляшко О.В .:

- У меня, Владимир, вопрос есть к Вам.

Зеленский В.А .:

- Можно Андрей Владимирович закончит, а потом Вы. Или Вы, простите, не уважаете спикера?

Ляшко О.В .:

- Владимир, я уважаю Вас и спикера, я хочу задать простой вопрос, почему Вы дали своей охране команду не пропускать ...

Зеленский В.А .:

- Я не давал никаких команд.

Ляшко О.В .:

- Там смотрело 8000 человек. Я абсолютно уверен, что все они хотят услышать вашу позицию, увидеть в прямом эфире, а не записи смонтированные. И они имеют на это право. Я хочу Вас как новоизбранного Президента спросить, почему Вы дали команду охране не пропускать меня, они только дрались со мной.

Зеленский В.А .:

- Вас били?

Ляшко О.В .:

- Да, когда я пытался пройти, они меня отталкивали, они меня били, они забрали у меня телефон. Я сообщаю, если Вы очевидно об этом не знаете, я сообщаю Вам об этом факте. И прошу вас ..

Зеленский В.А .:

- Я разберусь с этим вопросом.

Ляшко О.В .:

- Я прошу Вас, спасибо, что Вы разберетесь, я прошу Вас, господин Владимир, дать команду охране вернуть мне телефон и включить прямую трансляцию наших консультаций. Это первое.

Я прошу у Вас ответа. Верните мой телефон.

Зеленский В.А .:

- Я не отнимал у Вас телефон.

Ляшко О.В .:

- Мой телефон забрала ваша охрана. Верните мой телефон.

Я могу рассчитывать, что мой телефон Вы мне вернете, Вы не возражаете против того, чтобы эти исторические для страны консультации шли в прямом эфире.

Зеленский В.А .:

- Олег Валерьевич, Вы по любому поводу делаете исторический момент.

Ляшко О.В .:

- Так же как и Вы.

Зеленский В.А .:

- Большое спасибо. Вы же меня спросили.

Ляшко О.В .:

- Владимир, я могу телефон забрать? Верните мне телефон. Дайте команду охране.

Зеленский В.А .:

- Я хочу, чтобы Вы здесь не раздавали никому команды сейчас, Олег Валерьевич, я хочу дослушать спикера Верховной Рады Украины.

Ляшко О.В .:

- Владимир, я прошу Вас дать команду охране вернуть мой телефон.

Зеленский В.А .:

- Большое спасибо.

Ляшко О.В .:

- Уважаемые коллеги, я лидер фракции, я прошу вашей солидарности. Мы же говорим об открытости. Кто боится открытых трансляций? Кто боится того, чтобы украинцы видели, что происходит?

Владимир, Вы считаете нормальным, (что) забрали телефон, оттолкнули от двери, не пускают на консультацию - Вы меня пригласили на эти консультации, Вы говорили об открытости власти.

Зеленский В.А .:

- Да.

Ляшко О.В .:

- Я Вам помогаю делать открытость власти.

Зеленский В.А .:

- Большое спасибо.

Ляшко О.В .:

- Вы взамен забрали у меня телефон и ударили хорошо по руке. Ничего, переживем, не сахарные.

Я прошу, дайте команду, не начинайте свое президентство с нарушения Конституции и нарушения прав граждан. Вы гарант Конституции.

Зеленский В.А .:

- Да.

Ляшко О.В .:

- Я прошу: дайте команду, верните мой телефон, пожалуйста. Это моя частная собственность, которой меня своевольно у Вас тут лишили, верните мой телефон. Я Вас очень прошу, верните мой телефон и включите прямую трансляцию. Я хочу, чтобы украинцы видели Вашу позицию, для каждого украинца это важно, Вас избрали миллионы людей, они хотят знать Вашу позицию. Я хочу, чтобы они видели мою, кроме того, я помню Ваши слова, что Вы все измените, давайте начинать меняться. Не снимайте часы, когда к Вам приходят, здесь нет записывающих устройств, и не забирайте ...

Зеленский В.А .:

- Андрей Владимирович с часами, я вижу, все с часами.

Ляшко О.В .:

- На охране снимали. И не забирайте телефоны, отдайте мой телефон, пожалуйста.

Зеленский В.А .:

- Благодарю Вас, Ваше мнение для нас очень интересно.

Ляшко О.В .:

- Спасибо, отдайте мой телефон.

Зеленский В.А .:

- Я передаю слово Андрею Владимировичу, если можно.

Ляшко О.В .:

- Андрей Владимирович, с Вашего разрешения я все-таки хочу, чтобы мне вернули мой телефон.

Уважаемые коллеги, парламент распущен, вам некуда спешить, но здесь речь идет о о...

Зеленский В.А .:

- Парламент не распущен.

Ляшко О.В .:

- Распущен, Вы вчера об этом заявили. Я взял Ваше историческое выступление, которое с большим вниманием прочитал трижды.

Владимир, перед тем как перейти к консультации, я прошу Вас дать команду Вашей охране вернуть мой телефон. Вы не имеете права забирать у меня телефон.

Порошенко так не делал, как Вы, Порошенко телефон у меня не забирал. Я прошу Вас дать команду отдать мой телефон.

Зеленский В.А .:

- Большое спасибо.

Ляшко О.В .:

- Вам спасибо. Дайте команду, верните мой телефон.

Ира, извини, тебя только что не били, а меня там двое "мордоворотов" таскали и забрали телефон. Я Вас прошу, я очень прошу Вас спокойно, толерантно, с уважением к новоизбранному Президенту - дайте своей охране команду вернуть отобранный у меня телефон. И включите пожалуйста, что сейчас происходит в этом зале, это исторические события, которые влияют на жизнь каждого украинца.

Зеленский В.А .:

- У нас консультации, мы можем их продолжить или нет?

Ляшко О.В .:

- Владимир, это консультации, которые влекут за собой влияние на судьбы миллионов украинцев, я настаиваю на том, чтобы Вы включили стенограмму заседания наших встреч, чтобы все, что говорит каждый из участников, велось под стенограмму для архива, для потомков, для исследователей. И кроме того, я настаиваю на прозрачности - это то, что Вы обещали на выборах, дайте людям прозрачность. Включите из этой комнаты, где принимались коррупционные решения, включите прозрачность, уберите отсюда коррупцию, не прячьтесь от людей.

Зеленский В.А .:

- Я не прячусь.

Ляшко О.В .:

- Включите трансляцию прямую, включите прямую трансляцию, там стоят десятки камер, и все хотят знать, о чем мы с вами здесь говорим. Я настаиваю на том, чтобы Вы включили прямую трансляцию, чтобы миллионы украинцев видели Вашу позицию и позицию каждого здесь присутствующих.

Вы не имеете права прятаться от людей. Вы не имеете права делать то, что здесь делалось. Я Вам скажу, что здесь делалось, здесь принимались очень плохие решения, вы не ту комнату выбрали для принятия положительных решений. Включите сперва прозрачность, прозрачность - это будет залог преодоления коррупции. А Вы с чего начинаете? А вы забрали телефон.

Хомутынник В.:

- Давайте работать. Мы не можем слушать одного лидера фракции, у всех равные права.

Ляшко О.В .:

- Виталий, у тебя не забирали телефон? У меня забрали. Владимир, отдайте телефон и стенограмму...

Коллеги, я прошу, Андрей Владимирович, я обращаюсь к Вам как к председателю парламента, мы не начали еще официальные консультации.

Хомутынник:

- Мы оставили все телефоны, и мы всегда приходили к Президенту и оставляли телефоны. Это всегда было так. Есть регламент определенный какой-то.

Ляшко О.В .:

- Андрей Владимирович, я обращаюсь к Вам как к Председателю парламента и настаиваю на том, во-первых, в Конституции написано "консультации с Председателем парламента и лидерами фракций". И лидер фракции каждый здесь равен - раз.



Второе - я прошу Президента Украины ...

Зеленский В.А .:

- Я хочу, чтобы Вы перестали просто говорить, мы передали слово Председателю Верховной Рады Андрею Парубию и на этом закончили, пожалуйста. Это же не Верховная Рада.

Ляшко О.В .:

- Владимир, я хочу перестать говорить, я прошу Вас ...

Зеленский В.А .:

- Я Вас услышал, когда люди просят, а не настаивают, просят - им отвечают. Я Вам отвечаю, Олег Валерьевич.

Ляшко О.В .:

- Владимир.

Зеленский В.А .:

- Я знаю, кто я, не надо говорить столько.

Ляшко О.В .:

- А я знаю кто я.

Зеленский В.А .:

- Господин Ляшко, Вы сказали: "Я прошу Вас", я услышал Вас.

Ляшко О.В .:

- Я прошу Вас вернуть телефон и включить трансляцию, сделайте это.

Зеленский В.А .:

- Я Вам отвечаю - я услышал Вас. Нет, Вы же просите или "сделайте это" ?

Ляшко О.В .:

- Сделайте это.

Зеленский В.А .:

- Вы попросили или Вы мне даете приказ, что мне делать?

Ляшко О.В .:

- Я Вас прошу сделать это, это первое. Второе…

Зеленский В.А .:

- Не нужно второе и третье, Олег Валерьевич. У нас есть Председатель Верховной Рады, давайте ему передадим слово.

Ляшко О.В .:

- У нас есть Председатель Верховной Рады, у нас есть лидеры фракций, у нас есть достопочтенный Президент Украины.

Я прошу Президента Украины соблюдать требования Конституции Украины. Вы собрали нас не на частную вечеринку, вы собрали нас для консультаций по роспуску парламента. Я настаиваю на том, чтобы эта встреча шла под стенограмму, чтобы эта встреча фиксировалась, чтобы каждый участник встречи выступил ...

Зеленский В.А .:

- У нас фиксируется встреча.

Парубий А.В .:

- Можно два слова? Если бы это было бы у Председателя Верховной Рады Украины, Вы получили бы от меня полномочный ответ, но сейчас мы в гостях.

Ляшко О.В .:

- У Вас бы такого не было.

Парубий А.В .:

- У меня есть просьба, сейчас Вы обратились к Владимиру Александровичу с просьбой, чтобы была прямая трансляция. Он не ответил согласием, он на это имеет право, это его позиция, он на это имеет право.

И поэтому я предлагаю, первое, выяснить действительно ли ведется стенограмма. Я думаю, любой из работников, которые здесь присутствуют, вам сейчас просто скажет: технически ведется она или не ведется.

Я думаю этого достаточно.

Зеленский В.А .:

- Мы знаем, что она ведется. И Вы в начале своей речи спросили меня, я Вам ответил: "Да ведется", пожалуйста.

Что говорили о роспуске Рады

Однако вернемся к сути встречи. Как уже говорилось, во вступительном слове Парубий заявил, что своим решением Зеленский нарушает Конституцию. И неважно, есть ли общественный запрос на роспуск Рады или нет.

"Вы знаете, что после Майдана был, например, общественный запрос, чтобы голосовавших за 16 января (за "диктаторские законы" Януковича - ред.) по ним были общественные запросы специфические (физической расправы - ред.). Но бойцы самообороны их защищали, защищали каждого из них от толпы, потому что мы понимали, что есть государственные институты", - объяснял спикер.

При этом он заявил, выборы после указа президента станут неминуемыми. И сказал, что готов к ним. Однако настаивал, что решение Зеленского незаконно.

Президент на это и другие мнения отвечал "Дуже дякую" и переходил к следующему оратору.

Слово взяла Ирина Геращенко, которая внезапно заговорила о необходимости обмена пленными, но не по российской формуле "всех на всех". Зеленский сказал, что это тема отдельной встречи. Тогда вице-спикер атаковала советника Зеленского Дмитрия Разумкова за сексизм. Президент обещал с ним поговорить.

После этого Ирина быстро согласилась с тем, что ранее говорил Парубий по роспуску Рады и передала слово дальше.

Следующая вице-спикер - Оксана Сыроид - заявила, что для роспуска Рады есть основания. При этом она упрекнула Зеленского за то, что в своей инаугурационной речи он не упомянул, кто виноват в войне.

Однако президент этого момента комментировать не стал и лишь уточнил:

"По поводу досрочного прекращения полномочий Верховной Рады ... Вы нормально к этому относитесь?". Сыроид ответила утвердительно. Также она признала, что юридически остановить роспуск Рады невозможно.

Далее выступивший от БПП Артур Герасимов заявил, что к выборам его партия готова, но указ Зеленского - неконституционен. "Я вам очень благодарен", - ответил на это президент.

За роспуск однозначно выступила Тимошенко. Остальные повторили мантру, что огрехи в решении Зеленского есть, но выборов они не боятся.

Открытие или закрытие списки?

Камнем преткновения в Раде, как уже говорилось, стал вопрос закрытых списков, за которые парламент не захотел голосовать. Стенограмма проливает свет, как именно этот вопрос обсуждался на консультациях и кто в итоге кого обманул.

Один из выступающих, не обозначенный в стенограмме, но по стилю речи похожий на главу фракции "Самопомощи" Олеша Березюка, заявил, что сейчас единственный путь - принять пропорционалку по закрытым спискам.

"Парламент при качественной констелляции (совместной работе - ред.), если этот парламент думает о будущем украинской государственности вместе с Президентом, может договориться - есть закон который зарегистрирован в парламенте, о выборах в Верховную Раду на пропорциональной основе с закрытыми списками, будем говорить честно", - сказал выступающий.

"Если парламент поработает неделю, договариваясь с Вами (президентом - ред.), что через неделю он принимает этот законопроект, а после этого Вы распускаете парламент и мы идем все на выборы", - подытожил нардеп.

"А спросите, кто за это проголосует?", - не поверил в идею Зеленский.

Другим политиком, который в целом поддержал закрытые списки, стал Ляшко.

"Я поддерживаю тех коллег, которые говорят нам надо изменить избирательную систему. Давайте это сделаем. Есть Избирательный кодекс, который невозможно принять, там четыре тысячи поправок, мы его не примем. Есть и другой закон, который предусматривает, условно говоря закрытые списки, его можно трансформировать, его можно пересмотреть. ...

Давайте изменим избирательную систему и уберем эту составляющую коррупции - это мажоритарку", - заявил Ляшко.

То есть, лидер Радикальной партии не говорит прямо, что нужны открытые списки - как он заявлял днем позже на заседании парламента. Он также сказалл, что если снизить проходной барьер, то согласится на предложение Зеленского даже Воля народа.

За закрытые списки выступила и Юлия Тимошенко:

"Вы сказали, что нужен новый закон о выборах и вы абсолютно правы. Но только не с открытыми списками, потому что пропорциональная система с открытыми списками, она наработана как, ну знаете, такая манипулятивная идиома у людей, а на самом деле это та же мажоритарка только в профиль.

Нужно принимать пропорциональную систему, но с очень серьезным контролем публичным, общественными, списки, которые могут быть заранее обнародованы", - сказала лидер "Батькивщины".

Лидер "Воли народа" Виталий Хомутынник заявил, что его группа будет голосовать за принятый в первом чтении законопроект с открытыми списками плюс за снижение проходного барьера до 3%. То есть это изначально было предложение, как затянуть роспуск Рады - к проекту было подано 4000 правок.

Еще один "народоволец" Ярослав Москаленко также высказался против закрытых списков.

Итог подвела Тимошенко. Она убеждала Зеленского, что за закрытые списки Рада проголосует. Ей поддакивал Ляшко.

Вот отрывок этой беседы:

Тимошенко Ю.В .:

Дорогие друзья, если есть политическая воля, то надо выделить один день, всего один единственный, и созвать внеочередное заседание Верховной Рады. И здесь, Владимир Александрович, неважно, кто будет голосовать "за", кто будет голосовать "против".



В принципе, при Вашей железобетонной позиции есть шанс принять новый закон о пропорциональных выборах, а кто "за", я могу Вам сказать. "Самопомощь" - "за", "Оппозиционный блок" во всех его составах - "за", "Народный фронт" мне кажется, что неоднократно выступал за пропорциональную систему точно ...

Зеленский В.О. .:

- Спросите их сейчас.



Тимошенко Ю.В .:

- Сейчас спрошу.

Реплика из зала:

- Мы не голосовали.

Тимошенко Ю.В .:

- Радикальная партия "за", мы "за". Кроме того, я думаю, что Ваши сторонники в тех или иных группах и фракциях будут за это голосовать, потому что это справедливо.

Ляшко О.В .:

- Думаю, что если снизить проходной барьер, и Виталий "за" будет.

Как известно, Ляшко не голосовал. Впрочем, даже если б и голосовал, то за законопроект все равно бы голосов не хватило бы.

На следующий день после публикации стенограммы глава Радикальной партии заявил, что текст оказался "кастрированным". Впрочем, он только лишний раз подтвердил, что никаких открытых списков не требовал.

"Президент обнародовал "кастрированную" стенограмму консультаций. На ней не видно, как во время переговоров с лидерами фракций господин Богдан, который на тот момент не имел никакого официального статуса, постоянно дергал Зеленского то за штаны, то за рукав, чтобы тот не сказал никакой глупости.

Также я четко помню, что на этих переговорах предостерегал Зеленского - если он будет нарушать законы и Конституцию, его будут преследовать, как Пиночета. Этого также нет в опубликованном тексте.

Поэтому я требую от президента обнародовать не этот цензурированный текст, а полное видео этой встречи.

Но даже по этой стенограмме четко видно: президент против прозрачности, поэтому он запретил мне вести прямую трансляцию, дав команду охране забрать у меня телефон. На этой стенограмме видно, как я требовал от Зеленского не нарушать Конституцию, изменить избирательную систему, отменить мажоритарку, дать мне ответ на вопрос о судьбе закона о языке, судьбе продажи земли, сотрудничества с МВФ, отмены решения правительства о повышении цены на газ. Ни на один из этих вопросов Президент мне не ответил".