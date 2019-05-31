Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области является техническая неисправность. Об этом сообщили в военной прокуратуре, пишет УНН.

"Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки", - сообщили в прокуратуре. Правоохранители отметили, что в декабре 2018 вертолет проходил обслуживание на "Мотор Сичи", и все было в порядке.

Напомним, следствием рассматривается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов.

По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) 29 мая происходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км. от указанного населенного пункта вертолет упал. В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595.

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны имена украинских военных, погибших при крушении вертолета Ми-8 под Ровно.

Также мы писали о том, что после авиакатастрофы с военным вертолетом запретили полеты над всей Ровенской областью.