В Верховной Раде в пятницу, 31 мая, состоится "Час вопросов к правительству". Также планируется объявить депутатские запросы. Об этом свидетельствует план работы на пятницу, опубликованный на сайте парламента Украины.

В повестке дня также значатся три варианта законопроектов о сельскохозяйственной кооперации, которые 30 мая начали рассматривать по полной процедуре.

Как сообщала "Страна", у Зеленского пообещали 31 мая внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении. "Будет внесен закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое было отменено Конституционным Судом", - заявил руководитель СНБО Александр Данилюк.

Напомним, что в Конституционном суде начнут рассматривать конституционность роспуска Верховной Рады 4 июня. Также судьи рассмотрят и вопрос назначения внеочередных выборов.