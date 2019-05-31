В четверг, 30 мая, под Киевом на Житомирской трассе автомобиль BMW на скорости более 200 километров в час влетел под фуру. Водитель легковушки скончался на месте. Об этом пишет Информатор.

Трагический инцидент случился рядом с населенным пунктом Копылов по направлению в сторону Житомира около 18:30.

Фото: kiev.informator.ua

По словам водителя фуры, его транспорт был припаркован на обочине, когда он почувствовал сильный удар. Выйдя, он увидел, что под его грузовым авто находится легковушка, которая фактически полностью оказалась придавленной. Водитель BMW оказался мертв. Легковая машина загорелась. На место оперативно прибыли сотрудники ГСЧС и ликвидировали возгорание, они же достали авто из под фуры. После чего изъяли и останки тела погибшего.

Фото: kiev.informator.ua

Владелец грузового автомобиля не пострадал. А на спидометре BMW стрелка остановилась на цифре 210 километров в час. От самого транспорта осталась груда металла. По какой причине погибший летел с такой скоростью, увы, никто не знает. На место приехали его родственники, но они находились в шоковом состоянии и не могли ничего объяснить.

Фото: kiev.informator.ua

Территорию оградили лентой, следственно-оперативная группа провела следственные действия. На месте работали правоохранители, медики и спасатели. Детали случившегося устанавливаются.

Видео: youtube.com

Напомним, что на трассе Киев - Ковель Audi отправила на тот свет двух пешеходов.

Также мы писали о том, что под Киевом столкнулись военный тягач и грузовик. На Житомирском шоссе образовались пробки.