Арсенал ВСУ в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента Петра Порошенко. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила внефракционный нардеп Надежда Савченко.

"На самом деле подрыв был изнутри, сделано это было военнослужащими ВСУ "Сармат" (21-й отдельный мотопехотный батальон – Прим. Ред.). Об этом знает Матиос (главный военный прокурор - Прим. Ред.), об этом знает Луценко, потому что это было сделано по личному приказу Порошенко", - заявила Савченко.

По словам нардепа, она находилась в Балаклее в тот момент, когда начались взрывы, а также смогла пообщаться с очевидцами произошедшего. "Подходило время отчета и проверки боескладов, их боевой готовности. Подходило время, и уже нельзя было подделать (отчетность – Прим. Ред.). Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не могли подделать. Не было бы того, чем потом это крыть", - заключила Савченко.

Напомним, что пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области случился в ночь на 23 марта 2017 года. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще пятеро пострадали. В том же году произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов на военных складах в Калиновке Винницкой области. Последний подобный случай произошел в октябре 2018 года. Тогда детонация боеприпасов и пожар произошли на военном складе в Черниговской области.

Напомним, что по версии Матиоса, взрыв арсенала в Балаклее вызвал удар беспилотника, который в мае показали на Красной площади.

Также мы писали о том, что после взрывов на складах в Балаклее суд восстановил в должности начальника охраны.