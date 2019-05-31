В четверг, 30 мая, в 18.23 вблизи с. Булдынка Лиманского района Одесской области произошло ДТП. В результате столкновения двух машин погибли 4 человека. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 мая в 18:23 вблизи с. Булдынка Лиманского района в Одесской области в результате столкновения двух автомобилей погибли 4 человека и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в опубликованном сообщении.

Для деблокации погибших от ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Фото: od.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Польше в результате ДТП тяжело пострадали две украинские студентки. В больнице обоих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями.

Напомним, что в субботу, 1 июня, центр Киева перекроют ради масштабного велопробега.