"Хоть гантели не украли". Зеленский показал, как тренируется с Богданом в спортзале на Банковой. Фото
Сегодня утром, 31 мая, президент Украины обнародовал в Facebook фото с тренировки в спортзале на Банковой. Вместе с главой государства на тренажерах занимались глава его Администрации Андрей Богдан и личный тренер Зеленского.
"На Банковой. Хоть гантели не украли", - так подписал снимок Владимир Зеленский.
Фото: facebook.com
Однако в комментариях под этим постом мнения пользователей разделились. Одни одобряют такую не совсем привычную спортивную и медийную активность президента Зеленского, а часть пользователей выступает с критикой главы государства и осуждает его за невыполненные обещания.
Фото: facebook.com
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского пообещали сегодня, 31 мая, внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении.
Также мы рассказывали, что опубликована стенограмма разговора Зеленского с лидерами фракций 21 мая. Полный текст.