Сегодня утром, 31 мая, президент Украины обнародовал в Facebook фото с тренировки в спортзале на Банковой. Вместе с главой государства на тренажерах занимались глава его Администрации Андрей Богдан и личный тренер Зеленского.



"На Банковой. Хоть гантели не украли", - так подписал снимок Владимир Зеленский.

Фото: facebook.com

Однако в комментариях под этим постом мнения пользователей разделились. Одни одобряют такую не совсем привычную спортивную и медийную активность президента Зеленского, а часть пользователей выступает с критикой главы государства и осуждает его за невыполненные обещания.

Фото: facebook.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского пообещали сегодня, 31 мая, внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении.

Также мы рассказывали, что опубликована стенограмма разговора Зеленского с лидерами фракций 21 мая. Полный текст.