В субботу, 1 июня, в центре Киева пройдет общественная акция велосипедистов, программа которой предусматривает велопробег по центральным улицам города и велофестиваль в парке "Муромец". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"1 июня в Киеве состоится Всеукраинский велодень. Тысячи велосипедистов соберутся на Софийской площади и проедут парадом по центру столицы. Так участники велодня планируют привлечь внимание к необходимости усиления контроля за скоростью движения автотранспорта на дорогах, чтобы предупредить ДТП с пострадавшими велосипедистами", - сообщили чиновники.

Акция начнется в 10:00 с традиционного группового фото на Софийской площади. После этого, в 11:00, велосипедисты двинутся по маршруту: Софийская площадь - ул.Владимирская - ул.Большая Житомирская - Михайловская площадь - Софийская площадь - ул.Михайловская - Майдан Незалежности - ул.Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь - ул.Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул.Набережно-Рыбальская - Северный мост - ул.Трухановская - Парк "Муромец" (финиш).

На время проведения акции автомобильное движение по ряду центральных улиц будет ограничено.

Программа Велодня продолжится велофестивалем в парке "Муромец". Планируется провести лекции по первой домедицинской помощи, гонки для детей от 2 до 12 лет, гонки для взрослых, велосипедный квест, конкурсы, розыгрыши подарков. Также выступят музыкальные группы "Гражданин Топинамбур" и "The Вйо". В парке "Муромец" обустроят детскую зону творчества, ретроуголок, лекторий, фотозону, фудкорт.

Как сообщала "Страна", глава Минздрава рассказала украинцам о главных правилах выживания для велосипедистов. В первую очередь она сообщила, что велосипедист обязан знать правила дорожного движения.

Отметим, что Александр Усик катается на велосипеде в куртке национальных цветов.