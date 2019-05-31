В пятницу, 31 мая, в Украине ожидается летняя, но облачная погода. Местами пройдут дожди. На западе и севере - ливни и грозы. Днем термометры покажут до +32°С. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В центральном регионе ожидается облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +18…+19°С, днем +28 …+30°С.

В западном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода. Местами прогнозируются ливни. Температура воздуха ночью +11…+15°С, днем +17…+22°С.

В северном регионе синоптики прогнозируют значительную облачность, местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью +16…+19°С, днем +24…+28°С.

В восточном регионе - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20…+22°С, днём +30…+32°С.

В южном регионе - облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +17…+20°С, днем +28…+32°С.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", ГСЧС предупреждает. Вода в реках Украины может подняться на 2,5 метра, есть угроза мощных наводнений

Отметим, что Синоптики дали прогноз погоды на июнь.