Капитан затонувшего на Дунае корабля, 64-летний гражданин Украины родом из Одессы, задержан властями Венгрии по подозрению в халатности, повлекшей гибель людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Венгрии.

"Катер Mermaid с туристами затонул вечером 29 мая в результате столкновения с другим прогулочным катером. Катастрофа произошла возле моста Маргит, недалеко от здания венгерского парламента", - сообщили в полиции.

Согласно списку пассажиров, имеющемуся в распоряжении властей, на пассажирском судне находились в общей сложности 35 человек, двое человек из персонала судна были гражданами Венгрии, остальные 33 пассажира - гражданами Южной Кореи.

Благодаря спасателям, семеро человек остались живы, при этом были обнаружены трупы еще семи человек - все они граждане Республики Корея.

Для выяснения обстоятельств происшествия в штабе полиции Будапешта было назначено расследование с участием специалиста по морскому судоходству. Следователи провели проверку, изъяв вещественные доказательства. 64-летний житель Одессы по имени Юрий был задержан и допрошен. Следователи продолжают прилагать все усилия, чтобы найти 21 человека в потоке реки Дунай и не ее берегах.

Как сообщала "Страна", затонувшему на Дунаю кораблю было 70 лет. "Viking Sygin" выполнял речной круиз по Дунаю из немецкого города Пассау в Будапешт.

Напомним, что в столице Венгрии прогулочный катер ушел на дно Дуная, 7 человек погибли, 19 пропали без вести.