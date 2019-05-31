Действующий министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил Верховную Раду отправить его в отставку, напомнив, что давно принял решение об уходе.

Об этом Павел Климкин написал в своем Facebook.

"Как вы помните, я уже давно решил подать в отставку. Написал заявление заранее и подал его сразу после инаугурации. Сделал это искренне и открыто, потому что считаю, что это соответствует настоящей европейской политической культуре.

Считаю, что новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию, донести ее до общества и реализовать вместе с командой.

Вчера был на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же прошу всех членов парламента. Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом", - написал Климкин.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua/



Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления на увольнение Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.