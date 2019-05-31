Секретарь Совета национальной безопасности и обороны УКраины (СНБО) Александр Данилюк пообещал, что уже сегодня 31 мая, команда президента Зеленского направит в Верховную Раду законопроект о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

С таким заявлением Александр Данилюк выступил, вчера 30 мая, в эфире программы "Право на владу".

Видео: facebook.com/pravonavladu/

"Будет внесен закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое было отменено Конституционным Судом", - сказал он.

По словам Александра Данилюка, Конституционный Суд, который отменил закон, находится под влиянием бывшего Президента Петра Порошенко, и это "общеизвестный факт".

Напосмним, ранее "Страна" сообщала, что глава СНБО Александр Данилюк назвал сроки, когда Украина получит новое правительство вместо Кабинета министров Гройсмана.