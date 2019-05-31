Знаменитый американский писатель, Король ужасов Стивен Кинг, оказывается очень внимательно смотрит сериал HBO "Чернобыль", который сейчас бьет все рекорды популярности.

После просмотра очередной серии истории про ядерную катастрофу в СССР, Стивен Кинг пришел к оригинальному выводу.

Писатель в своем Twitter заявил, что при просмотре сериала "Чернобыль" он вспомнил обладающего "посредственным интеллектом" президента США Дональда Трампа.

Стивен Кинг объяснил, что, как и люди, ответственные за "обреченный" ядерный реактор, обладающий "посредственным интеллектом" Трамп отвечает за "великую силу", которую "он не понимает".

Писатель добавил, что под "великой силой" он имеет в виду "экономическое и глобальное" влияние США.

Фото: twitter.com/StephenKing

Ранее "Страна" сообщала, что сериал "Чернобыль" признали лучшим в истории.

Также мы рассказывали, что украинский драматург обвинил создателей сериала HBO "Чернобыль" в краже монолога из его пьесы.