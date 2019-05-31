Стивен Кинг посмотрел сериал HBO "Чернобыль" и понял, что у Трампа посредственный интеллект
Знаменитый американский писатель, Король ужасов Стивен Кинг, оказывается очень внимательно смотрит сериал HBO "Чернобыль", который сейчас бьет все рекорды популярности.
После просмотра очередной серии истории про ядерную катастрофу в СССР, Стивен Кинг пришел к оригинальному выводу.
Писатель в своем Twitter заявил, что при просмотре сериала "Чернобыль" он вспомнил обладающего "посредственным интеллектом" президента США Дональда Трампа.
Стивен Кинг объяснил, что, как и люди, ответственные за "обреченный" ядерный реактор, обладающий "посредственным интеллектом" Трамп отвечает за "великую силу", которую "он не понимает".
Писатель добавил, что под "великой силой" он имеет в виду "экономическое и глобальное" влияние США.
Фото: twitter.com/StephenKing
Ранее "Страна" сообщала, что сериал "Чернобыль" признали лучшим в истории.
Также мы рассказывали, что украинский драматург обвинил создателей сериала HBO "Чернобыль" в краже монолога из его пьесы.