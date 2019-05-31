Последний саммит президента США Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который прошел в Ханое и завершился провалом, привел к непредсказуемым последствиям. В Пхеньяне казнили высокопоставленных чиновников, отвечавших за его проведение.

Об этом передает Bloomberg со ссылкой на консервативную южнокорейскую газету The Chosun Ilbo, которая получила информацию от собственных источников в КНДР.

Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль был казнен в марте после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.



Также были казнены четыре представителя МИД КНДР, участвовавшие в переговорах. Их обвинили в шпионаже в пользу США.

Еще несколько участников саммита, в том числе переводчик Ким Чен Ына, были отправлены в исправительные лагеря.

Саммит КНДР и США проходил в столице Вьетнама 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.