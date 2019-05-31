Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк публично назвал дату формирования нового правительства, несмотря на то, что Рада отказалась отправлять действующего премьера Гройсмана в отставку.

По его мнению это может произойти уже в конце августа или в начале сентября. Об этом он заявил в эфире телепрограммы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"В результате досрочных выборов, правительство может быть сформировано уже в конце августа или в начале сентября", - сказал Данилюк.

Видео: facebook.com/pravonavladu/

При этом Александр Данилюк отметил, что получение транша МВФ могло бы значительно затянуться, если бы парламентские выборы проходили по графику, то есть в октябре. Тогда МВФ должен был бы ожидать, пока сформируется новое коалиционное правительство, а это могло бы затянуться до конца года, уверен секретарь СНБО.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман поблагодарил нардепов, которые не отправили его в отставку, цитатой Зеленского.