Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча государств-участников "нормандского формата" по урегулировании конфликта на Донбассе может пройти в середине июля. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

"Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в "нормандском формате". Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план", - сообщил он.

По словам Данилюка, в ближайшее время будет назначен персональный состав представителей от Украины в Трехсторонней контактной группе.

Кроме того, секретарь СНБО Украины заявил, что Зеленский не ведет не коммуницирует напрямую с представителями власти Российской Федерации, а Украина формирует свою позицию на переговорах по урегулированию в Донбассе, и потом она будет проговариваться в "нормандском формате".

"Владимир Зеленский такую коммуникацию не ведет. Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в "нормандском формате". Это правило, которого мы будем придерживаться", - сказал секретарь СНБО Украины.

Ранее сообщалось, что СНБО проведет заседание по проблемам энергетики 31 мая.

Также мы писали, что Меркель и Зеленский обсудили Минские соглашения и договорились о продолжении Нормандского формата.