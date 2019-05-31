Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде главы страны не исключают переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью "Детектор медиа".

"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", - заявил Шефир.

Отвечая на вопрос журналистов, учитывает ли он власти РФ, Шефир отметил, что если Украина сильно захочет, то можно будет договориться.

"Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", - отметил он.

Как писала "Страна", заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает возможности проведения телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Зеленский отрицал возможность ведения переговоров с Россией.