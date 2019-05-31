В совет общественного контроля при НАБУ в 2019 году выбрали лидера ультраправой организации С14 Евгения Карася. Об этом свидетельствуют данные на сайте анализа социальных голосований Voting.in.ua.

Евгений Карась является лидером радикально настроенной организации С14. Он набрал 16012 голосов.

Наибольшее число голосов набрал координатор проектов ОО "Юридическая сотня" Максим Дижечко - 16361

Отметим, что Совет общественного контроля формируется в составе 15 человек, набравших наибольшее количество голосов по результатам онлайн-голосования.

Рейтинговое интернет-голосование проводится в течение 12 часов на веб-сайте Национального антикоррупционного бюро - 30 мая 2019 с 09:00 до 21:00.

Любой гражданин, который проживает на территории Украины, имел право проголосовать. Каждый избиратель мог проголосовать только один раз и не более чем за пятнадцать кандидатов.

Фото: voting.in.ua/nabu

Напомним, что в 2018 году в Совет общественного контроля при НАБУ вошли Карась из С-14 и трое активистов из Сокиры Орды.

Ранее мы писали, что Евгений Карась в интервью телекану ЗИК открестился от какого-либо отношения к убийству украинского журналиста и писателя Олеся Бузины.