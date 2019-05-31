Молодежная сборная Украины по футболу сыграла вничью с Нигерией в третьем туре группового турнира чемпионата мира до 20 лет.

Таким образом команда Александра Петракова вышла из группы D с первого места.

В активе нашей молодежки две победы (над США - 2:1, и Катаром - 1:0) и ничья с Нигерией - 1:1. Поединок пройдет на поле муниципального стадиона города Бельско-Бяла.

Отметим, что наша команда открыла счет на 30-й минуте - гол забил 18-летний Данило Сикан из ФК "Мариуполь". Нигерийцы могли установить паритет еще в первом тайме, но не смогли реализовать пенальти.

Однако второй пенальти, назначенный в наши ворота на 51-й минуте, был успешно реализован. Ничейный счет продержался до финального свистка.

Со второго места вышли американцы - у них 6 очков.

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