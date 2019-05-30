В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) проведут заседание для рассмотрения проблем энергетики 31 мая. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала "1+1".

"Заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится завтра, будет посвящено проблемам энергетики. Это не узкая, а достаточно широкая тема - она одна. Неправильно было бы СНБО наполнять вопросами, которые возникают каждый день. Нам нужно сфокусироваться на системных решениях", - сказал он.

Он отметил, что также будут рассмотрены проблемные темы в угольной промышленности, ядерной энергетике и газовой отрасли.

Ранее сообщалось, что результаты ревизии финзатрат СНБО времен Турчинова засекретили.

Также мы писали, что Данилюк решил превратить СНБО в стратегическую площадку.