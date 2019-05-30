В Мелитополе сотрудники полиции освободили сотрудницу Национальной лотереи, которую должник приковал к себе наручниками и угрожал сжечь.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Отмечается, что 58-летний мужчина пришел в помещение филиала Национальной лотереи и требовал от 25-летней консультантки погасить его долги по кредитам. Женщина отказалась.

Тогда мужчина приковал ее наручниками к себе, достал из сумки бутылки с горюче-смазочной смесью, облил помещение, достал зажигалку и заблокировал входные двери. При этом другой сотрудник филиала – 28-летний мужчина, успел нажать тревожную кнопку.

На место прибыли правоохранители, медики, спасатели. Бойцы ГСЧС открыли доступ в помещение, а полицейские освободили заложницу и задержали злоумышленника.

Открыто уголовное дело по статье о захвате заложников (ч.1 ст.147 УК Украины).

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. Кроме того, из помещения Национальной лотереи изъято 15 компьютеров и деньги.

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