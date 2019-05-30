В заключительном туре украинской Премьер-лиги "Динамо" гостило у "Александрии". Матч завершился победой "бело-синих" со счетом 2:0.

Отметим, что киевский клуб с 32-й минуты играл в меньшинстве - поле покинул Ахмет Алибеков.

Оба мяча забил Виктор Цыганков. Первый гол он забил на 21-й минуте после скидки Назария Русина. Второй - на 69-й минуте, точно пробив в правый угол ворот.

Повреждение в этой игре получил Томаш Кендзера, которого пришлось заменить на Николая Шапаренко.

А вот команда Владимира Шарана, несмотря на результат, досрочно гарантировала себе "бронзу" УПЛ. Это позволит "Александрии" побороться в квалификации на Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что и донецкий "Шахтер" одержал победу в заключительном туре УПЛ. Горняки разгромили на выезде Львов со счетом 3:0.

Еще отметим, что матч Шахтер - Динамо за Суперкубок могут перенести из-за выборов в Раду.