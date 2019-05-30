Донецкий "Шахтер" разобрался с ФК "Львов" на выезде. Горняки экспериментальным составом в последнем туре УПЛ одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Отметим, что "Шахтер" вышел на матч без ключевых игроков, которые уже отправились в отпуск. Не было Тайсона, Исмаили, Нема. Не сыграли также Пятов и Мораес (последний травмирован).

Между тем, за "горняков" дебютировал Бондаренко, а Коваленко вышел с капитанской повязкой.

"Львов" тоже решил поэкспериментировать в, вероятно, последнем матче Богдана Блавацкого как главного тренера клуба. В лини защиты сыграл лишь один номинальный защитник.

Львов – Шахтер 0:3

Голы: Дентиньо, 65, Степаненко, 78, Матвиенко, 86.

Ранее сообщалось, что матч Шахтер - Динамо за Суперкубок могут перенести из-за выборов в Раду.

Также мы писали, что киевское Динамо узнало всех возможных соперников в квалификации на Лигу чемпионов.